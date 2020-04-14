بسبب الأبحاث.. إيقاف مدير مدرسة ومعلم 3 أشهر عن العمل بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إيقاف كل من مدير مدرسة عبد ربه للتعليم الأساسي بإدارة أبو المطامير التعليمية، ومعلم لغة عربية بمدرسة الغابة الإعدادية بإدارة أبو حمص التعليمية، ثلاثة أشهر عن العمل، مع إحالتهم للنيابة الإدارية.

وذكر المحافظ إن المحالين للتحقيق استغلوا الطلاب، وجمعوا مبالغ مالية منهم لعمل المشاريع البحثية واستخراج الأكواد لهم، دون وازع من ضمير أو خوف من قانون، مستغلين تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد للتربح وتحقيق مكاسب مالية.

جاء ذلك بناءًا على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ البحيرة، الذى أكد من خلالها أن ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنبًا إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة.

كما أكد أنه يحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أي مسمى طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة، والتى يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب مما يجعله مثلًا وقدوة.