طبيب يحكي تجربة عمله في مستشفى العزل الصحي: أدوات وقاية كاملة

حكى الدكتور رامي رزق تجربته في العمل بمستشفى العزل بالقليوبية وخضوعه للعزل داخل المستشفى.

وقال رزق خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إنه خضع للحجر هو وزملائه من العاملين في مستشفى العزل وظل في الحجر لمدة 14 يوما حتى يتمكن من الانتقال لأهله وأسرته.

وأضاف أنه خرج من العزل الصحي بعدما تبين عدم إصابتهم بالفيروس هو وزملائه من الأطباء والتمريض وخرجوا جميعًا لبيوتهم ليمكثوا فيها 14 يوم أخر تمهيدًا لرجعوهم لعملهم مرة أخرى.

وشدد رزق على حماية الطواقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والتشديد على ارتدائهم مهمات الوقاية كاملة من بدلة كاملة وماسك جراحي وكمامة N 95 وحذاء طبي لافتًا إلى أن المستشفى كان ممنوع الدخول إليها أو الخروج منها وأنهم كانوا يحصلون على الوجبات الغذائية مع وجبات المرضى من مديرية الصحة 3 مرات يوميًا.

وحكى رزق أكثر مشهد أثر فيه بعدما رأى تعاطف المرضى مع التمريض أثناء مغادرتهم المستشفى وطلبهم التواصل معهم مرة أخرى بعد خروجهم مشيرًا إلى أن ذلك يظهر الروح الطيبة التي تعامل بها التمريض مع المرضى.

وأكد رزق أنهم يركزون على الدعم المعنوي والنفسي مع المرضى مشيرًا إلى أنه لم يذهب لوالدته وفضل عدم مقابلتها خوفًا عليها كونها من كبار السن.

وتحدث رزق عن تردده في البداية حول العمل في مستشفى العزل مشيدًا بالدعم الذي تلقاه من والدته وزوجته حيث أخبروه أنها معركة وأنه باعتذاره سيكون كالمنسحب من المعركة: "قالوا لي مينفعش تتراجع لأن ده انسحاب من المعركة ولو انت مروحتش وده مرحش مين هيروح يعالج المرضى".

وأشاد بدعم أسرته وأصدقائه وتواصلهم الدائم معه عبر الهاتف، لافتًا إلى أنه يقضي فترة عزل في المنزل ويحرص على عدم التعامل مع أي شخص.