سعاد العراقي عن إشادة وزير التعليم بها: أكبر تقدير يحصل عليه أي معلم

أعربت المعلمة سعاد العراقي، عن سعادتها بإشادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بها.

وقالت العراقي، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC" تنمية الثقة في الأبناء مبنية على ثقة المدرس في نفسه، ويجب أن يعرف المعلم المدرس طبيعة عمله، وأن يكون واعيًا لذلك، ويجب أن يكون المدرس قادرًا على التعبير وتجاوز الصعاب مهما كانت مادية أو بشرية".

وأضافت المعلمة التي أشاد بها وزير التعليم: "يجب أن نجعل أبناءنا قادرين على التعبير عن آرائهم، وقالوا لي صوتك شبه صوت ماما فضيلة".

وحول إشادة الوزير بها، قالت "تفاجأت بإشادة وزير التربية والتعليم وإن في ناس خايفة على بلدي، وإنه مهتم بالتلاميد والمعلمين وأولياء الأمور، هو أكبر تقدير يمكن أن يحصل عليه المدرس".

ووجهت رسالة إلى زملائها، طالبتهم فيها ببذل المزيد من الجهد، خاصةً أن البلاد في حاجة إليهم، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها ويواجهها العالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مقطع فيديو أعدته معلمة مصرية تدعى سعاد العراقي، من مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بمحافظة الغربية، وهي معلم أول رياض الأطفال، ومدرب صفوف أولي منهج 2.0 ومدرب TOT تربيه خاصة ومعلم غرف مصادر لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى تساهم في توضيح المشروعات البحثية المطلوب من طلاب المدارس.

وعلق "شوقي"، في منشوره عبر فيس بوك: "المعلمة تتحدث كولية أمر وتشرح كيفية إعداد المشروعات بطريقة مبسطة وواضحة".