لواء طيار نصر موسى يحكي عن قطع اليد الطولى للعدو في معركة المنصورة

حكى اللواء طيار نصر موسى نائب قائد القوات الجوية الأسبق، تفاصيل معركة المنصورة الجوية، مؤكدا أن التدريبات التي تلقوها على يد قادتهم وزملائهم ساهمت في أن ينتصروا في معركة المنصورة الجوية والتي هجم فيها العدو بـ120 طائرة من أحدث طراز وتصدوا لها بـ60 طائرة أقل كفاءة.

وقال موسى خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الخطة الإسرائيلية كانت استدراج المقاتلات المصرية والتي ستصمد لمدة 10 دقائق فقط لنفاذ الوقود ثم تهبط على الأرض ثم يجرى ضربها، لافتا إلى أن الطيارين المصريين تمكنوا من النزول والاستعداد في وقت قياسي والطيران مرة أخرى، وأن بعض الطيارين أقلع 3 مرات للاشتراك في المعركة.

وروى النائب الأسبق لقائد القوات الجوية، لحظة تتبعه لطائرة فانتوم لضربها وتذكر قاعدة علمها له قائده بأن ينظر خلفه قبل الضرب لأن التكتيك الأمريكي الذي كان يتبعه العدو كان يستدرج الطيائرات المصرية لضربها وفي نفس الوقت تكون هناك طائرة أخرى مستعدة لضربها من الخلف، لافتا إلى أنه نظر للخلف فوجد طائرة خلفه مباشرة وتستعد لضربه وإسقاطه، مشيرا إلى أنه انحرف بقوة عكس الجاذبية وكان من الممكن أن تتعرض الطائرة للانقسام واستعد لذلك ولف بسرعة خلف الطائرة الإسرائيلية الفانتوم وتمكن من ضربها وإسقاطها رغم أنه كان يقود طائرة ميج 21 وقدراتها أقل بكثير من قدرات الطائرة الفانتوم المتقدمة جدا في ذلك الوقت.

ولفت موسى إلى أن الفانتوم كانت مسلحة بـ8 صواريخ ومدفع سداسي يطلق 6200 طلقة في الدقيقة بينما الميج كانت تحمل صاروخين ومدفع ثنائي يضرب 4200 طلقة في الدقيقة فقط، بالإضافة لفروق اللادار ووجود "جي بي اس" في الفانتوم علاوة على قدرتها للقتال لمدة ساعة، بينما كانت قدرة الميراج 10 دقائق فقط.

وأوضح موسى أن معركة المنصورة الجوية قطعت يد العدو وعلمت الطيارين المصريين أن اليد الطولي لإسرائيل يمكن قطعها بسهولة وبقدرة الطيار المصري وإمكانياته المتاحة، مشيدًا بالتدريبات التي تعلموها على أيدي قادتهم في ذلك الوقت.