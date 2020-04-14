19 قانونا حصيلة عمل البرلمان خلال الربع الأول من 2020
كتب:
ولاء نعمه الله
07:59 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
أصدر البرلمان خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2020 لدور الانعقاد الخامس 19 قانونا.
وشملت هذة القوانين تعديلات هامة على قوانين مكافحة الجريمة الإرهابية وأخرى تتعلق بالنشاط الاقتصادى ؛وقوانين لحماية الأثار وتنظيم عملها
وهذة القوانين هي:
- تعديل بعض أحكام قانون رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
- تعديل أحكام قانون رقم 17 لعام 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لعام 2006 لتنظيم هدم المباني والمشآت غير الآيلة للسقوط.
- تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته لعام 1983.
- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لعام 1937 تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لعام 1971.
- تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
- تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
- تعديل بعض أحكام تنظيم الهيئات الشبابية لعام 2017.
- قانون بأولولية من نسبة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات العامة للخزانة العامة.
- قانون الزراعة العضوية تعديل بعض أحكام قانون 2015 لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
- قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
- تعديل بعض قانون حماية الآثار لعام 1983تجديد العمل بالقانون رقم 79 لعام 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005.
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لعام 2015.
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لعام 2002.
- قانون الأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القبضة للغزل والنسيج.
- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016.
- تعديل بعض أحكام قانوني تنظيم السجون ومكافحة المخدرات.