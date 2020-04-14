زينة ترد على منتقدي تصوير مسلسلات رمضان: إحنا اللي هنسليكم

ردت الفنانة زينة عن الانتقادات التي توجه للفنانين، الذين يصوروا أعمالهم الفنية هذه الأيام لعرضها في الموسم الرمضاني.

وقالت زينة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الأن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "مشكلة أن الناس عمالة تتريق وعمالين يقولوا إذا كانوا قفلوا الجوامع ومش عاوزين تبطلوا تمثيل طب أصلا إحنا اللي هنسليكم".

وأضافت: "والله تعبانين قوي وأنا خايفة ومرعوبة قوي وبكلم نفسي وبروح خايفة إني أقرب من ولادي وأنا عاملة عزل لنفسي في أوضة وماما مبشوفهاش خالص وخايفة عليها خالص عشان عندها قلب وسكر".

وأوضحت أن يدها تعرضت لحروق بسبب غسيلها بالكحول المواد المطهرة باستمرار وذهبت للطبيب،: "بنحاول نأمن وربنا يستر"، مشيرة إلى أنها تعيش في بيتها مرتدية الماسك طوال الوقت وتقيم في غرفة مخصصة لها ولا تقابل أبنائها إطلاقا خوفا عليهم.

وأشارت أنها كانت بدأت تصوير المسلسل قبل أزمة كورونا، ووصلت لثلث المسلسل تقريبا لافتة إلى أنهم استكملوا تصوير المسلسل حتى لا يتعرض المنتج لخسارة، بالإضافة إلى أن هناك عدد من عمال اليومية يعملوا معهم في هذه الصناعة: "كنا 150 في الكرو وبقينا 75 والباقي بنديهم رواتبهم".

وعن المسلسل الذي تقدمه، قالت زينة إنها تؤدي دور طبيبة جراحة قلب في مسلسل بعنوان "جمع سالم" وهو ينتمي للدراما الاجتماعية.