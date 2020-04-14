فيديو.. مدير مستشفى ماري مرقس يكشف تفاصيل وأسباب إغلاقه

كشف الدكتور ميلاد عبده مدير مستشفى ماري مرقس بالإسكندرية، التفاصيل الكاملة لقرار غلق المستشفى لمدة 14 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ذكر أن برتوكول وزارة الصحة ينص على عزل كل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بمكان ملحق بالاستقبال والطوارئ ويجرى عمل تحاليل مبدأيه لها وفي حالة الاشتباه، يجرى تحويلها لمستشفى الحميات وأخذ مساحات وفي حالة ثبوت إصابتها، ويجرى عزلها وعلاجها في مستشفى العجمي أو مستشفى النجيلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، إنه لا يوجد أي حالة إيجابية في المستشفى وجرى إغلاقها كإجراء احترازي بحت "مظهرش ولا حاجة إيجابية"، على حد قوله.

في حين ذكر أن أحد أطقم المستشفى وهو موظف بقسم الاستقبال ظهر عليه الأعراض وجرى إبلاغ إدارة الترصد في الوزارة وتحويله لمستشفى الحميات وأثبت إيجابية الفيروس، وأن المخالطين به بشكل مباشر حوالي 9 أشخاص لكن كإجمالي عدد العاملين في القسم حوالي 24 شخصا.

وتابع: "نمتثل لكل قرارات الوزارة بإغلاق المستشفى فترة لتعقيمها وتطهيرها ويعاد فتحها لتقديم الخدمة مرة أخرى"، مشيرا إلى أن المرضى المترددين على المستشفى سيجرى تحويلهم لمستشفيات مجاورة لحين فتح المستشفى مرة أخرى.

واختتم: "قرار غلق المستشفى صائب، وتوقعي خلال وجود جائحة كورونا سيكون هناك إصابات للطواقم الطبية وهذا لا يعيب، أيضا وكل ما نطلبه من المجتمع المدني والمواطنين هو تقديم الدعم لنا وأننا في معركة مع الفيروس حاليا".