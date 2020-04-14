"اتصالات مصر": أنجزنا شبكة بمرسى علم في 72 ساعة لخدمة الحجر الصحي

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن فريق عمل الشركة صنع قصة نجاح في بناء شبكة تقوية للاتصالات ونقل البيانات المتطورة في مدينة مرسى علم في وقت قياسي لم يتخطى 72 ساعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف متولي، أن تلك الخطوة جاءت لتقديم يد العون للمتواجدين في الحجر الصحي ومساندتهم عن طريق تقديم كافة خدمات الاتصالات لجميع المتواجدين، سواء من الأطقم الطبية أو من الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي ومنحهم فرصة التواصل مع ذويهم، والاستمتاع بخدمات نقل البيانات بأعلى كفاءة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إلى أن معدلات الطلب على الداتا تشهد معدلات متضاعفة خلال الفترة الحالية، نتيجة الظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، من تدابير وإجراءات احترازية دفعت فئات كبيرة من العمل من المنزل والاعتماد على الإنترنت.

وتابع: "هذا التغيرات فرضت على الشركة إجراء تعديلات على الشبكة لاستيعاب الطلب على خدمات الداتا، والتفاعل مع الحدث لتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطويرها"، مضيفا أن نسبة كبيرة من أطقم العمل تعمل من المنازل ويتم بذل كل الجهد من أجل تقديم أفضل الخدمات.