تجهيز 22 شونة لاستقبال 200 ألف طن قمح من مزارعي كفر الشيخ

قال المحاسب عماد رمضان حبيب، وكيل زارة التموين في كفر الشيخ، إنه جرى تجهيز 22 شونة لاستلام القمح من المزارعين غدا الأربعاء، منهم 5 صوامع معدنية للتخزين وباقي الهناجر سيجرى العمل ببعضها والبعض الأخر لن يتم استلام القمح فيه بالوقت الحالي نظراً لعدم قيام المزارعين بحصاد كميات كبيرة من القح بسبب الظروف الجوية هذا العام.

وأضاف "حبيب" في تصريح لـ"الوطن"، أننا لدينا 10مراكز تجميع تستقبل الأقماح من المزارعين ونتولى تخزينها في الصوامع والشون الخاصة بالتخزين، بينهم 7 شون و5 مراكز، بينما لدينا 12موقعاً للتخزين منهم 5 صوامع وهنجرين و5 شون أسمنيتة، وأوضح أن السعة التخزينية للشون والصوامع 151 ألف طن، بجانب 43 ألف طن لمراكز التجميع، لتقارب السعة التخزينية الـ 200 ألف طن، بينما المستهدف من 180 لـ200 ألف، وفقا لما أرسلته مديرية الزراعة.

وتابع وكيل وزارة التموين، أنه جرى تشكيل لجان برئاسة التموين وعضوية سلامة الغذاء والرزاعة والبنك الزراعي ومباحث التموين، والتنبيه على تجهيز المعدات والتطهير وعدم الزحام، موضحاً أن سعر الأردب نقاوة 23.5 يصل 700جنيه للأردب و685 جنيها ًًللأردب نقاوة 23 قيراط ، و670 جنيها للأردب نقاوة 22.5.