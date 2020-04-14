سلع غذائية ومستلزمات طبية للعمالة المتضررة من أزمة كورونا بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و2000 شنطة حماية طبية مقدمه من مؤسسة مصر الخير علي عدد 40 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوزع على العمالة اليومية المتضررة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية أن الدعم المقدم من مؤسسة مصر الخير يأتي في إطار الاهتمام بالمواطنين الأكثر احتياجا ودعما ً للعمالة اليومية المتضررة من مواجهة فيروس كورونا، والتي أثرت وبشكل مباشرة علي دخلهم اليومي ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مؤكدا ًأن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي قدمتها مؤسسة مصر الخير بتوفير مواد غذائية جافة للأسر المتضررة من فيروس كورونا وكذلك المبادرات التي أطلقتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب لدعم المتضريين من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس .

من جانبه أوضح محمد كمال الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها العمالة اليومية غير المنتظمة، مؤكداً أنه سيتم توزيع المواد الغذائية المقدمة من مؤسسة مصر الخير عليهم كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والتي أثرت وبشكل مباشر علي الكثير من فئات المجتمع وبصفة خاصة العمالة اليومية.