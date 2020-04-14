مصدر: 1000 جنيه لكل عامل بالمنشآت الفندقية لمدة 3 أشهر

كشف مصدر مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية، عن تقديم كشوفات بأسماء العاملين المؤمن عليهم بالفنادق المصرية وعددهم أكثر من 400 ألف عامل لوزارة القوى العاملة، للاستفادة من صندوق الطوارئ التابع للوزارة، في إطار جهود الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا على صناعة السياحة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة العاملين بالقطاع السياحي وعدم تسريح أي منهم.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه سيتم صرف نحو 1000 جنيه لكل عامل كإعانة لمدة 3 أشهر بصفة مبدئية من الحصة التأمينية المخصصة لهم، على أن يبدأ صرفها خلال أبريل الحالي، بعد انتهاء وزارة القوى العاملة من مراجعة الأسماء المقدمة.

ولفت المصدر إلى أنّ العاملين سيتقاضون إضافة للإعانة، ورواتبهم أو أجزاء منها، بالاتفاق مع ملاك الفنادق ووفقا للحالة المالية لكل منشآة، خاصة أنّ القطاع السياحي يعاني من أزمة سيولة طاحنة، لا سيما أنّ الفنادق المصرية عليها مديونيات تتعدى مليار دولار لدى الشركات الأجنبية.