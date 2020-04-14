"2020 للأورام" تبدأ إنتاج مستلزمات وقائية لمستشفيات أسيوط الجامعية

بدأت مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر، فى إنتاج المستلزمات الوقائية كجهد تطوعي، لدعم الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية، ومعهد جنوب مصر للأورام.

وتفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نقطة إنتاج المستلزمات الوقائية التي أنشأتها المؤسسة بمبنى العيادات الخارجية، بمقر المستشفى الجامعي، حيث أشاد بالجهد التطوعي لمؤسسة 2020، من أجل تلبية احتياجات مستشفيات أسيوط الجامعية من الكمامات وواقي الوجه وسترات الوقاية الشخصية اللازمة لعمل الأطقم الطبية، وباقي المستلزمات الأخرى.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضو مجلس أمناء المؤسسة، إلى دفع المؤسسة بعدد من المتطوعين من بين طلاب الجامعة ومن خارجها، لتطهير وتعقيم مباني ومنشآت الجامعة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.