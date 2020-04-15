رئيس اتصالات النواب: التنمر بمصابي كورونا مرفوض والمرض ليس جريمة

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، إن التنمر بمصابي ووفيات كورونا مرفوض، والمرض ليس جريمة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد، هذه الفترة تشهد شائعات لا حصر لها، واستهتار بفيروس كورونا المستجد، لابد وأن يتم الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والإحترازية، في ظل وصول إجمالي 2350 على مستوى الجمهورية.

وأوضح في بيانه اليومي على صفحته بفيس بوك، أنه لا صحة تماما لما نشر علي السوشيال ميديا، ببعض جروبات القليوبية، بعرض أرقام لا أساس لها من الصحة بالنسبة للوفيات والمصابين، وللأسف معلومات بدون مصادر.

وأعلن النائب، أن القليوبية سجلت ظهور 9 حالات إيجابية جديدة بمراكز المحافظة، من بينهم 3 أطفال رضع "بسبب الاختلاط"، منهم طفلة 6 شهور.

وكشف النائب، أن الحالات هي لسيدة عمرها 21 سنة مقيمة سندوة مركز الخانكة وحالتين لأم عمرها 28 سنة من طنان، وطفلتها 6 شهور، لتكون أصغر طفلة مصابة بكورونا، وحالتين لموظف 29 سنة، بمنطقة أرض يوسف تاني شبرا الخيمة، وطفله عام ونصف، وحالة لعامل بالمعاش، عمره 65 سنة مقيم طنان، وحالتين لربة منزل 31 سنة، وطفلها 3 سنوات بهتيم، وحالة لسيدة 48 سنة، كانت مخالطة مسطرد.

وأكد النائب، أنه لابد في هذه الفترة، البعد تماما عن التجمعات وعدم الإختلاط والذين كانوا مخالطين لحالات ضرورة إتباع اجراءات الصحة بالحجر المنزلي.