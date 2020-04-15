برلماني: بطولات الجيش والشرطة يسجلها التاريخ بأحرف من نور

أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر تبقي وستظل بشعبها وجيشها وشرطتها، قادرة على اقتلاع جذور الإرهاب، والتصدي لأية محاولات لزعزعة أستقرار الوطن، مشيرا إلى أن بسالة قوات الشرطة في التصدي لخلية الأميرية الإرهابية، أكدت على صلابة أجهزة الدولة، وقدرتها على حماية الجبهة الداخلية والخارجية.

وأضاف في بيان له، أن ما تبذله قوات الشرطة الوفية، من تضحيات، وما تحققه قواتنا المسلحة من بطولات، سيذكرها التاريخ بأحرف من نور، مشيرا إلى نجاح وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، في توجيه الضربات الاستباقية، ورصد التحركات الإرهابية للجماعات الظلامية، التي تحاول النيل من مصر بإحداث الفتنة، بين أبناء الوطن الواحد.

ونعى النائب في بيانه بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في مواجهة الخلية الإرهابية بالأميرية، موضحا أن مشاعر الأسى ربما لن توفي حق من استشهد لأجل الوطن، لكننا ندرك أن الشهاده في سبيل الوطن، مجد لا يضاهيه مجد، ورحم الله شهدائنا الأبرار.

ودعا النائب، إلى ضرورة اصطفاف كل أبناء الوطن في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، للوقوف خلف القيادة السياسية وقوات الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب، مؤكدا أن قوي الظلام لن تستطيع وقف عجلة التنمية والعبور للمستقبل، مهما كلفنا هذا الأمر من تضحيات في سبيل الوطن، لتبقى مصر قوية أبية.