أمين الفتوى: العناصر الإرهابية تعيش في الدنيا من أجل الخراب والإفساد

قدم الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، التعازي في استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد خلال العملية الأمنية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، قائلا: "نعزي أنفسنا وللمصريين والوطن العزيز ووزارة الداخلية، وعلى رأس هؤلاء الذين نعزيهم أسرة الشهيد، ونواسيهم ونطمنئهم أننا نرجو له عند الله مقام الشهادة".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن البطولات التي يقوم بها جهاز الشرطة ليس غريبة عليهم، هؤلاء الناس الذين يضعون أرواحهم على أكفهم أمنهم وسلامتهم، متابعا: "الجرذان اللي استغلوا انشغال الدولة في مكافحة وباء كورونا ظانين ان اجهزة الشرطة والقائمة على حماية الوطن في غفلة عن فعلتهم الدنيئة ولكن الحمد لله تم رصدهم والتعامل معهم".

وقدم "ممدوح"، التحية للضابط المصاب في العملية الأمنية متمنيا له الشفاء العاجل، موضحا أن العناصر الارهابية تريد إيصال رسالة بأنهم مازالوا على الأرض ومتواجدين ونشر الفتنة الطائفية، "هما عايشين لأجل الخراب والإفساد، ربنا سبحانه وتعالى مبني على الإعمار ولكن هؤلاء يريدون أن يكون هذا الكون مبني على الكساد والفساد، ونحن كمصريين مسلمين ومسيحيين نقف وقفة رجل واحد مع أجهزة الدولة والأمنية لمواجهة هؤلاء الجرذان".