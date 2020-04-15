"العلوم الصحية" تنعى "الحوفي": أحبط عمليات إرهابية مخططة لأعياد الربيع

نعت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي، شهيد الواجب الوطني، الضابط المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد مساء أمس، أثناء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.

وقال الدبيكي، في بيان، إن الشهيد وزملاؤه، أحبطوا عمليات إرهابية، كان مقررا تنفيذها من الإرهابيين، الذين لقوا حتفهم خلال الاشتباكات، وذلك خلال أعياد الربيع، وبغض النظر عن الأماكن التي كانت تستهدفها الخلية الإرهابية، إلا أنها كانت ستنال من مصر والمصريين، وهو الأمر الذي لم ولن تقبله مصر على شعبها، فكان النداء لأناس يضحون بأرواحهم من أجل الوطن، ودعم استقراره، في مواجهة كل معتد غشيم، أو إرهابي خسيس ليس له دين، لأن الإرهاب ليس له دين ولا أرض.

وقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الشهيد، والده ووالدته، وزوجته وابنتيه، اللتان لم تفتحا عينيهما على الدنيا بعد، ولم يعايشا الشهيد سوى بضع سنوات، ولكن حرمهما الإرهاب منه، موضحة: أن الشهيد وزملاؤه هم درع الوطن الغالي، ضد الإرهاب والتطرف".

وقدمت النقابة التعازي للقيادة السياسية، والحكومة والشعب المصري، في كافة شهداء الواجب الوطني، داعية الله عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يعافي أفراد الشرطة المصابين في الحادث.