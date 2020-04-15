ضبط مصنع كمامات غير مرخص وتحرير 200 محضر تمويني بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط مصنع لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمنوف، مشيرًا إلى التحفظ على 1600 كمامة تحت التصنيع، و1500 كمامة منتج نهائي وغير مطابقة للمواصفات الصحية، و150 ألف متر قماش أبيض، و60 ألف متر قماش أزرق و4 ماكينات خياطة.

وأكد المحافظ أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية بركة السبع، وتم التحفظ على 5 أكياس كفتة، و5 أكياس سجق زنة 900 جرام مجهول المصدر، إضافة إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية بركة السبع، وتم التحفظ على 14 علبة كركاديه منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مبيدات بناحية بركة السبع وتم التحفظ على 4 أكياس مبيد حيوى منتهى الصلاحية .

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية الشهداء لتجميعه 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بهدف إعادة بيعه فى السوق السوداء والتربح، إضافة إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن سلع غذائية بسرس الليان، لإدارته بدون ترخيص وحجب السلع الغذائية عن البيع، بهدف تقليل المعروض منها لارتفاع الأسعار، وتم التحفظ على 5 طن أرز.

وفيما يخص المرور على المخابز والأسواق، تم تحرير 33 محضر مخالفات مخابز، و167 محضر أسواق.

وأكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.