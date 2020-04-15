"بشارة" يؤكد على استمرار دعم الأسر بالمناطق الـ 3 المعزولة بالإسماعيلية

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على استمرار دعم المواطنين بمناطق العزل الثلاثة بمحافظة الإسماعيلية وهي عزبة اللبن بمدينة التل الكبير، وعزبة أبوربيع بمدينة أبوصوير، ومنطقة الخامسة بحى ثالث، وقال إن هذه المناطق تلقى اهتماما بالغا من الجهاز التنفيذي، ويتم التعقيم والتطهير بشكل يومي، وعلى مدار ساعات اليوم ليلا ونهارا، مشددا على عدم خروج المواطنين من مناطق العزل، ومواصلة أعمال الفحص للمشتبه في حالتهم الصحية من المخالطين للحالات المصابة بالفعل.

وأشار بشارة إلى أن مناطق العزل بالإسماعيلية تحت السيطرة الكاملة ويتم عمل فحوصات طبية للمواطنين من خلال أطباء وزارة الصحة والأطقم الطبية المتخصصة، وترسل الحالات التى يتم فحصها وتثبت إيجابية إصابتها بالفيروس إلى مستشفى العزل بأبوخليفة لتلقى العلاج.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن منطقة الخامسة تم عزل عقار رقم 53 بعد ظهور حالة إيجابية لسيدة وتم فحص المخالطين وتم تحويل حالتين أخرتين وهما نجلي السيدة المصابة، وتم إغلاق كافة المناطق التى ترددت عليها السيدة ونجليها من محلات وعيادات ومعامل تحليل، ونفس الشيء قي عزبة اللبن تم فحص جميع الحالات المخالطة وعددها 40 حالة، وفى عزبة أبوربيع يتم فحص 149 مواطنا من المخالطين وهناك حالات كثيرة سلبية وبالرغم من ذلك نستمر في حالة العزل الطبي حتى يتعافى الجميع.

من ناحيته، قال مصطفى عبدالرحيم أحد مواطنى عزبة أبوربيع، إنه رغم التشديد بعدم الخروج أو الدخول من العزبة إلا أننا نشعر بحالة من الأمان وعدم الخوف، حيث يتم الفحص الطبى بشكل دقيق منعا لانتشار الفيروس، ويتم توفيرالاحتياجات الغذائية بشكل جيد من قبل العديد من الجهات بالمحافظة، وتابع :"صحيح الحياة توقفت تماما فى المنطقة بالكامل لكن هذا أمر استثنائى وسوف يزول بإنتهاء المشكلة".

في منطقة أرض الجمعيات، يقول إيهاب خليل، إن المنطقة التى تم عزلها من المناطق الحيوية وتم إغلاق المحلات والعيادات وتعقيم الشوارع والمنازل، ولا يتم خروج أودخول أى من المواطنين العقار، وكل الاحتياجات متوفرة، لكن هناك حالة زعر وخوف من المواطنين بسبب الحالات التى تم اكتشافها وهى 3 حالات حتى الآن، وعدد كبير من المواطنين ملتزمون بعدم الخروج وتطبيق الحظر لكن هناك آخرون غيرملتزمين وتجدهم في الشوارع ليلا ونهار وهم من ينقلون المرض في حالة مخالطة أحدهم أو إصابته بالفيروس.