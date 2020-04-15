خلال 24 ساعة.. ضبط 176 قطعة سلاح و275 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألف حكم

أسفرت الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وضبطت الحملات 176 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156 متهمًا، وقامت بتنفيذ 71827 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إضافة إلى ضبط تشكيليّن عصابيين ضما 4 متهمين، إرتكبوا 7 حوادث متنوعة.

كما ضبطت الحملات 275 قضية مخدرات بحوزة 289 متهمًا، و28 متهمًا مارسوا أعمال البلطجة، إضافة إلى 150 دراجة نارية مخالفة، و6 سيارات مُبلغ بسرقتها، و14438 مخالفة مرورية.

كما فحصت الحملات 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.