خبيرة تطالب بترسيخ المسؤولية الاجتماعيه لدى الأطفال

قالت الدكتورة راندا رزق، الاستشاري الدولي للمسؤولية المجتمعية، إن المسؤولية المجتمعية هي توجه دولي عالمي ظهر خلال العقدين الماضيين للاستفادة من القطاع الخاص الذي يحقق أرباحا من خلال المجتمعات الذي يعمل بها.

وأضافت "رزق" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن المسؤولية المجتمعية تقوم على التواصل مع هؤلاء المستثمرين حتى يكون له دور كرد الجميل لزبائنه: "بيبقي نوع من أنواع رد الجميل، وحتى يحصل المستثمر على شهادة الأيزو يجب أن يكون له دور ملموس بالخدمة المجتمعية للمجتمع المحيط الذي يقع فيه المصنع أو الشركة على مستوى العالم.

وطالبت بترسيخ تلك الثقافة بداخل الأطفال عند نشأتهم، مع الاهتمام باكتساب تلك الثقافة عبر التعامل اليومي للمواطنين: "70% من العنف للأطفال والشباب ورثوه من الكارتون اللي كنا بنفرجه عليه قبل كده".

وأكدت أنه على الجميع الاهتمام بالتحول الرقمي وترسيخه بالمجتمع المصري، لرفع الوعي والحيلولة دون إصابة أشخاص آخرين بفيروس كورونا عبر تعاملاتهم البنكية.