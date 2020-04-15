ضبط محضر بمحكمة الأسرة لاتهامه باختلاس 8 آلاف جنيه بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على محضر بمحكمة الأسرة، لاتهامه بإختلاس مبلغ مالي قيمته 8 آلاف جنية محصلات توريدات، وتلاعبه في "قسيمة" التحصيل، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مباحث قسم شرطة بندر قنا يفيد ضبط "س.ع.و.ا.م "29 عاما، محضر بمحكمة الأسرة، مقيم بدائرة بندر قنا، لاتهامه باختلاس مبلغ 8 آلاف جنيه متحصلات مالية بعض التوريدات الخاصة بالمحكمة، وقيامة بعدم إضافة تلك المبالغ المقررة.

وبمواجهته؛ أنكر الواقعة وحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة العامة إجراءات التحريات حول ملابسات الواقعة، وتشكيل لجنة جرد من الإدارة المالية.