"المتحدة": اشتراك مجاني بـWatch iT للعاملين بمستشفيات العزل

قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مجلس إدارة الشركة برئاسة تامر مرسي قرر تقديم اشتراك مجاني في منصة "واتش ات" Watch iT الرقمية لمدة عام كامل لكل الأطقم العاملة في مستشفيات العزل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنَّ ذلك جزء من تقديرهم على كل ما يبذلونه من جهود مميزة، وما يتعرضون له من أخطار جسيمة للحفاظ على حياة المواطنين، متابعًا "سيتم التنيسق مع وزارة الصحة في هذا الصدد".

وينضم هذا التقدير لأطقم مستشفيات العزل إلى قوافل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تجوب محافظات مصر يوميا لتشارك المواطنين تقديرهم لجيش مصر الأبيض بكل أفراده في مواجهة محنة فيروس كورونا المستجد.