عاجل.. الصناعات الأمريكية تسجل أدنى مستوى إنتاج منذ عام 1946

سجلت الصناعات الأمريكية أدنى مستوى إنتاج منذ عام 1946، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أمس الثلاثاء، أنه سيتخذ قرارًا بشأن إعادة فتح الاقتصاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات.

وكان لاري كودلو المستشار البيت الأبيض الاقتصادي، قد قال إن الاقتصاد الأمريكي سيسجل أرقامًا رائعة بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أن إدارة ترمب تريد إعادة الموظفين لأعمالهم لكن بشكل آمن.

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان عن قرارات مهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أو خلال يومين بشأن إعادة فتح الاقتصاد، متابعًا أن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف الأعمال.