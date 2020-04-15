حملة مكبرة لتركيب كاميرات مراقبة بالمحلات والميادين في سفاجا

شنت اليوم الأربعاء، أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة، حملة واسعة على المحلات التجارية لتركيب كاميرات المراقبة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

اشترك في الحملة الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالاشتراك مع قسم شرطة سفاجا، وقامت بالمرور على المحلات التجارية للتأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال تركيب كاميرات المراقبة للمحلات والميادين.

وأوضحت "المغربي" في تصريح صحفي، أن الحملة تأتي بهدف متابعة الحالة الأمنية ورصد أي مخالفات، لتعزيز المناخ الأمني والاستقرار.

ووجهت "رئيس المدينة" أصحاب المحلات بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب جميع الكاميرات لما تمثله من أهمية لرصد أي مخالفات قد تحدث بالمنطقة.

وفي سياق متصل، تم إغلاق أحد مقاهي الإنترنت، أثناء الحملة، حيث تصادف وجوده مفتوحا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.