دعم 500 أسرة من العمالة المتضررة في بروتكول تعاون "مصري - أفريقي"

يمر العالم بكابوس وباء فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في وفاة الآلاف، وتعرض الملايين لفقد وظيفتهم وقوت يومهم، لذلك أطلقت مؤسسة "ميرك" الخيرية الألمانية بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية في مبادرة لدعم 500 أسرة مصرية من العمالة غير المنتظمة واليومية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا قلج المدير التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية، على أن المؤسسة قررت التبرع لـ 500 أسرة من العمالة غير المنتظمة واليومية من المتضررين من فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، وذلك للمشاركة في رفع المعاناة عن الشعب المصري العظيم خلال هذه الفترة الحرجة من خلال توفير المواد الغذائية والتكافل النقدي.

وأشارت إلى توسع المبادرة ليشمل من 600 إلى 1000 أسرة في كل دولة من الدول الآتي أسماؤها بالتعاون مع السيدات الأول لكل من: الكونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو - زمبابوي - ملاوي - ليبيريا - سيراليون وغانا.

وأوضحت "قلج" أن العالم يمر بظروف استثنائية ولا بد لمختلف المؤسسات والهيئات المشاركة فيها دعم هؤلاء غير القادرين على تحمل ظروف توقف معظم الأعمال بشكل كامل ويومي حتى يستطيعون إعالة ذويهم، كما أن المشاركة الإيجابية تساهم فى استمرار تلك الفئة الكبيرة بالالتزام بالتعليمات الصحية والحجر الصحي في منازلهم، لأنه في حالة عدم قدرتهم على ذلك سيضطرون للنزول للبحث عن أعمال أخرى، ما يعرضهم ويعرض الجميع لمخاطر انتقال العدوى بهذا الفيروس التاجي.