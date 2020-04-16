باحث يكشف أخطاء "ورقة بحثية" شككت في "إجراءات كورونا"

كشف باحث مصرى أخطاء واضحة شابت ورقة بحثية لدورية طبية عالمية بشأن انتشار فيروس كورونا فى مصر، واعتمدت عليها بعض وسائل الإعلام العالمية للتشكيك فى مصداقية تقارير الحكومة المصرية عن انتشار الفيروس.

وفى مارس الماضى، نشرت مجلة «لانست» الطبية، فى دورية لها، ورقة بحثية لـ7 باحثين صاغوا نموذجاً إحصائياً وبائياً لحساب وتقدير انتشار فيروس كورونا فى مصر فى بداية شهر مارس، باستخدام عدد حالات الإصابة المؤكدة من السياح المغادرين من مصر، والتى قالت فى نتائجها إنه فى أول أسبوع بشهر مارس كانت فى مصر 19310 حالات على أقل تقدير، أو 51520 حالة على أقصى تقدير.

والورقة البحثية استخدمتها وسائل إعلام دولية، مثل صحيفة «جارديان» البريطانية، للتشكيك فى مصداقية تقارير الحكومة بخصوص أعداد المصابين بالفيروس، ما دفع أحد الباحثين المصريين، وهو أحمد نجيدة، باحث وطبيب، للرد على هذا النموذج الخاطئ وتوضيح أخطائه العلمية والإحصائية، مشيراً إلى أن ذلك «ضرورة علمية وأخلاقية وواجب وطنى». وقال «نجيدة» إنه تواصل مع منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، للتحقق من صحة الأرقام المستخدمة كمعطيات إحصائية فى النموذج، مشيراً إلى أنه قام بتدقيق النموذج ومراجعته كاملاً مكتشفاً العديد من الأخطاء الإحصائية والمنهجية والمنطقية، وأكد أن النموذج يقر فرضيات إحصائية غير موجودة فى مصر، مثل أن نسبة المصريين للسياح فى المقاصد المصرية هى نسبة ثابتة، وهذا غير صحيح. وأضاف أنه أوضح ذلك فى خطاب أرسله بشكل رسمى لنفس الدورية العلمية «لانست»، وتم تسجيل هذه المخطوطة رسمياً ليتم مراجعتها والرد عليها أو نشرها لتوضيح الخطأ فى النموذج المنشور، أو التراجع عن نشر النموذج الذى يسىء إلى مصر، وتابع: «حتى الآن لم أتلقَّ رداً من المجلة»