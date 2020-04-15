  النيابة الروسية تطالب بحجب مواد على مواقع التواصل تنفي وجود كورونا

طالبت النيابة العامة الروسية موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعددا من مواقع التواصل الاجتماعي بحجب معلومات كاذبة يروجها مواطنون روس حول وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويزعمون أنه لا يشكل أي خطر لأنه غير موجود أصلا.

وذكرت النيابة العامة الروسية، في بيان، اليوم، أنها رصدت فيديوهات نُشرت في 4 مناطق روسية عبر "يوتيوب" تحت عنوان "فيروس كورونا غير موجود ولن يكون موجودا أبدا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت النيابة العامة الروسية، أن هذه الفيديوهات تدعي أن ظاهرة كورونا المستجد ليست إلا كذبة أطلقها قادة الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن فيديوهات مشابهة المضمون نُشرت كذلك على منصات أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة الروسية، أنه تم رصد منشورات أخرى تشكك في حقيقة انتشار كورونا المستجد في العالم، زاعمة أن الوباء مؤامرة عالمية وتدعو المواطنين الروس إلى التمرد ضد السلطات الروسية من أجل إنقاذ البلاد.

وتابعت النيابة الروسية قائلة، إن منشورات ومواد كاذبة أخرى اتهمت السلطات الروسية عبر الإنترنت بإخفاء الحقيقة حول النطاق الفعلي لتفشي كورونا المستجد في روسيا والعدد الحقيقي لضحاياه، حيث زعم أحد المدونين الروس أن المستشفيات في منطقته تعاني نقصا في أكياس حفظ الجثث بسبب أعداد ضحايا الوباء التي لا تحصى.