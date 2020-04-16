"بتروجاس": الأنابيب متوفرة بـ65 جنيها.. خليك في بيتك وهتوصلك لحد عندك

ناشد المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة بتروجاس، أهل صفط تراب بالغربية أن يبقوا في منازلهم وسوف تصل لهم جميع السلع وأولها إسطوانة البوتاجاز، لافتاً إلى أن صفط تراب بها مستودعان في الوضع العادي يجب تزويدهما بالأنابيب 5 أيام في الأسبوع، وحصة كل مستودع 300 إسطوانة، وعند معرفة الخبر أعطيت تعليمات أن يأخذوا طوال الأسبوع بدون راحة، وفي حالة الإحتياج تسمح الأجهزة الأمنية بدخول سيارات المتعهدين لأن البلد مقفولة من مداخلها ومخارجها لتوزيع الأسطوانات في الداخل.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه بداية من الغد سيتم الدفع بسيارات شركة بوتاجازكو للتوزيع بالزيادة، مؤكداً أن سلعة البوتاجاز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهم الإنجازات التي حدثت في عهده وقطاع البترول بذل جهدا كبيرا جداً فيها من خلال تزويد ساعات التغذية، وكان الجميع يشهد استبقاء طابور البوتاجاز طوال العام والآن الوضع مختلف تماماً عما قبل.

وتابع، أن العاملين في شركة بتروجاز وقطاع البترول لن يسمحوا بعودة طابور البوتاجاز طوال العام، وأن أثناء عاصفة السيول في الفترة الماضية كان لا يوجد عجز في أسطوانات البوتاجاز لأننا نعمل بشكل متواصل 365 يوما في السنة، وهذه ثقافة مرسخة لدينا مثلها مثل الشرطة، الجيش، الأطباء، بالإضافة للعمل في أيام الأعياد.

وأكد، أن شركة بتروجاز أنتجت أمس مليونا و68 ألف أسطوانة بوتاجاز على مستوى مصر كلها، وأنه مع ذلك الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تعمل على قدم وساق برعاية المهندس طارق الملا ومتابعته لها يومياً.

وأوضح، أنه يجب أن نطمئن أهالي صفط تراب وكل المواطنين في مصر أن يبقوا في منزلهم وأسطوانات البوتاجاز سوف تصلك وأنها متوفرة في السوق تماماً، ووصل سعرها 65 جنيها في المستودع، وأن سعر إسطوانة البوتاجاز التي تصلك سعرها بعيد جداً عن الحقيقة وحتى مع انخفاض سعر البترول هي ما زالت مدعمة.