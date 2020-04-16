أستاذ طب نفسي: 95% من الجينات المصرية واحدة

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن مصر دولة حضارية وهي الأقدم في حضارات العالم، مشيرا إلى أن الأبحاث الجينية التي أجريت على المصريين في إنجلترا أثبتت أن أكثر من 95% من الجينات المصرية واحدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "دا يدل على إن التركيبة بتاعتنا كأننا أسرة كبيرة، ولما حد منها بيتعب الكل بيتلم حواليه ودا نتاج الحضارة، ومش كلام سيما زي الناس ما كانت بتقول زمان".

وتابع: "الثقافة اللي هي آخر 50 إلى 100 سنة أوقات بتكون مشوشة نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، لكن الحضارة وهي لب الموضوع هي التي تحرك المصريين ولو مقيمين في إنجلترا أو أي دولة بالعالم إزاي أما أخوه أو أخته في أزمة على الفور يتحرك تلقائيا لمساندته".