ماجدة صابر: السفارة عاملة مجهود جبار لمساعدة العالقين ببريطانيا

قالت ماجدة صابر، عضو الجالية المصرية ببريطانيا، إن جميع المصريين بالداخل والخارج في قمة الحزن لاستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد دفاعا عن مصر.

وعن المصريين العالقين ببريطانيا أوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "السفارة والقنصلية المصرية عاملة مجهود جامد جدا لإحصاء المصريين بالخارج بالتعاون مع وزراة الهجرة، إلا أن الضغط شديد للغاية على القنصلية والهواتف، ووضعوا أكثر من خط هاتف إلا أن الضغط يجبر الناس إنها تتواصل من خلال أعضاء الجالية ويتواصلوا معانا عشان نوصل صوتهم للسفارة والقنصلية".

وتابعت: "الناس ما زالت ساكنة في بيوتها ومحصلش مشكلة بالنسبة للسكن، والمشكلة في التواصل عشان يرجعوا مصر، وعملنالهم موقع من خلال السفارة بيسجلوا نفسهم فيه واللي مش بيعرف يسجل بنساعده يسجل عشان نساعد السفارة ووزارة الهجرة وبنعرفهم الأعداد الموجودة قد إيه".

واستطردت: "فيه سيدة مش متذكرة اسمها وتواصلت معها وزارة الهجرة ووفرنالها سكن لنهاية شهر سبتمبر وبنحاول نوفر لناس اللي معندهاش سكن".