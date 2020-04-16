استمرار صرف المرحلة الرابعة لمنحة العمالة بالقليوبية

واصلت مكاتب البريد بالقليوبية وفروع البنك الزراعي و9 مدارس، صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لليوم الرابع والأخير.

وشهدت المنافذ إقبالا متزايدا من مستحقي المنحة في شريحة سن 18 وحتى 25 عاما، والذي يبلغ عددهم 7 آلاف و675 مستحقا من إجمالي 23 ألفا و854 على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جرى تنظيم حركة الدخول والخروج بمنافذ البريد والبنوك الزراعية والمدارس أثناء عمليات الصرف لتخفيف الضغط وتحقيق أقصى درجات الأمان والوقاية، كما جرى توفير كافة الوسائل الاحترازية من كمامات ورش وتعقيم على مدار أيام الصرف، مشددا على مراعاة آليات التنفيد والصرف لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.

وأوضح المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المقار الخاصة بالصرف بأماكن انتظار للمستحقين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لهم، وشدد على تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، مع التاكيد على توفير كافة الوسائل الاحترازية بجانب الجهود التنظيمية من أعمال رش وتعقيم وتوفير كمامات للمستحقين والمنظمين ومراعاة آليات التنفيد والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.