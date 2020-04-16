"أون لاين".. انطلاق فعاليات أول مؤتمر عن الملكية الفكرية فى مصر

انطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للملكية الفكرية، والذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

ويعقد المؤتمر عن بعد بواسطة الفيديوكونفرانس (أون لاين)، تحت عنوان "دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم المعلوماتية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في مصر".

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، على أهمية استمرار عقد المؤتمرات والأنشطة العلمية بواسطة التقنيات الحديثة للتواصل عن بعد، مشيراً إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس إرادة الجامعة على مواصلة العمل الجاد واستمرار العملية التعليمية رغم التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة، وذلك في إطار سياسة الدولة وتعليمات القيادة السياسية الواعية، بضرورة مواصلة العمل والتنمية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الفرد والمجتمع.

وأوضح "نجم"، أن موضوع المؤتمر هذا العام، جاء ليعكس أحد أهم تحديات الوضع الراهن في مصر في ضوء انتشار التكنولوجيا الحديثة، وما قد ينتج عنه من جرائم مستحدثة تعرف باسم الجرائم المعلوماتية، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المؤتمر يعقد في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، التي برهنت على أهمية وقدر العلم والعلماء ودورهم الهام في مواجهة الأزمات وبناء نهضة الشعوب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أهمية التواصل وبناء الشراكات مع المؤسسات المختلفة في مجال الملكية الفكرية، مع دعم الدراسات والبحوث العلمية التطبيقية في مجال أنشطة المعهد، لإعداد موارد بشرية أكاديمية ومهنية قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمختلف مشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المعهد القومي للملكية الفكرية، مؤسسة أكاديمية فريدة، وتعد الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، مؤكداً على أن هذا المؤتمر العلمي هو أول مؤتمر يعقد عبر تطبيق إلكتروني في الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن محاور المؤتمر ترتكز على الجرائم المعلوماتية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ويأتي فى توقيت مناسب تماما ليناقش تداعيات التحول التكنولوجي الذي ستنطلق آفاق تطبيقاته بكل تأكيد في مختلف مؤسسات التعليم العالي، عقب انتهاء المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، مما يستدعى تطوير آليات وتطبيقات مكافحة التعدى على حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية، والتعامل مع الجرائم المعلوماتية التى ستزداد مع توسيع نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية والرقمية والتقنيات الحديثة.

وقال الدكتور ياسر جادالله ،عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، إن المؤتمر يناقش موضوعات غاية فى الأهمية تتعلق بدور جهة إنفاذ قانون الملكية الفكرية فى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي من شأنها الإضرار بالمجتمع على نطاق واسع وكبير، وأهمية توفير الحماية اللازمة لخطورة ما قد تحدثه من أثار سلبية فضلا عن ترويج الشائعات وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع.

هذا وقد ناقش المؤتمر الذي عقدت جلساته اليوم، "أون لاين"، 28 بحثًا تم اختيارهم بعناية في العديد من تخصصات الملكية الفكرية المختلفة، وقام بعرض الأبحاث المشاركة مجموعة من المتخصصين فى مجالات الملكية الفكرية.