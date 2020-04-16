ارتفاع إجمالي إصابات كورونا بالإمارات إلى 5 آلاف و825 حالة.. ووفاة 35

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه تم تسجيل 460 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة حتى الآن 5 آلاف و825 حالة.

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى ألف و95

وأشارت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" - إلى وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بكورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة، فيما تم شفاء 61 حالة لمصابين وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء ألفا و95 حالة.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في الإمارات من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.