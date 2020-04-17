كريمة: تأثير كورونا على الصيام أمر تحسمه الجهات المختصة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من نوه عن العزل المنزلي في قوله "أيما رجل يمكث في داره زمن الطاعون صابراً محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له أجر شهيد"، وأنه إذا تأكد المؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وصبر واحتسب فله أجر الشهيد.

وأضاف كريمة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لا يجوز أن يقول أحد إن الإفطار خوفاً من فيروس كورونا، لافتاً إلى ضرورة خروج بيان من الهيئات الطبية الرسمية والطب الوقائي ووزارة الصحة بتأثير الصيام وعلاقته بكورونا ووقتها تكون الفتوى خاصة وليست عامة لأن بعض الناس لن يصابوا أو يتعرضوا لخطورة الفيروس.

وأوضح أن رخصة الإفطار غير متاحة لكل مريض أو مسافر فقول الله تعالى هو الحكم "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" وختمت الآية بقوله "وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ"، فليس كل مسافر أو مريض يحق له الإفطار، مشيراً إلى أن صلاة الجمعة لها بديل وهو صلاة الظهر فصلاة الفروض تؤدى في البيوت وهناك مرونة فيها.