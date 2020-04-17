المقرحي: الإخوان أغبياء مش فاهمين إن فيه أجهزة أمنية بتتابعهم

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يجب علينا عدم تصديق أو المشي والانسياق وراء العصابة الإرهابية التي لا تريد لمصر خيرا، مؤكداً أن الإخواني غبي حافظ مش فاهم بمعنى أنه ينفذ كل ما يقال له فقط.

وأضاف المقرحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعتقد أن جهاز الشرطة مشغول في فيروس كورونا وتنفيذ حظر التجوال ولن يلتفتوا لهم أثناء حدوث أو التخطيط لأي عمليات إرهابية، "لكنهم أغبياء لو كانوا بيفهموا كانوا عرفوا أن في أجهزة قاعدة لشغلهم وقاعدة للإخوان والعصابات الإرهابية وإلا كانت العملية فوضى".

وتابع أن جهاز الشرطة راسخ منذ مئات السنين وتم إنشاؤه منذ 1882، ولا يمكن لبعض الإرهابيين الذين يتواجدون في تركيا أو الدوحة أو لندن أو ماليزيا يعتقدون أننا سوف ننشغل بكورونا ونترك الأمور لهم، مؤكداً أن هذا الجهاز يتحمل ما لا يطيقه بشر.