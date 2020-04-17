بلافتات في الشوارع.. اعتذار وعرفان وعزاء من شبرا البهو للطبيبة الراحلة

بعد عدة أيام من وفاة الدكتورة سونيا عبدالعظيم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والواقعة الشهيرة التي أثارها أهالي قرية شبرا البهو، ظهرت لافتات في شوارع القرية، كتعبير عن الاعتذار عن التصرف الذي صدر من قلة غير واعية، حسب وصف تلك اللافتات.

وأثارت واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية دفن الدكتورة سونيا عبدالعظيم بمقابر القرية بسبب وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، الكثير من الجدل والاستياء خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن تجمهر الأهالي وحاولوا منع دفن جثمانها.

ونجحت قوات الشرطة في فض تجمهر الأهالي والقبض على المحرضين على التجمع، وأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة، في الوقت الذي أنهت فيه وزارة الأوقاف خدمة عامل مسجد القرية الذي سمح لوالده باستخدام مكبرات صوت المسجد لحث الأهالي على التجمهر ومنع دفن الجثمان.

وتواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هاتفيًا مع أسرة الطبيبة الراحلة وقدم لهم اعتذارًا عما بدر بحقهم من تصرفات البعض مقدمًا لهم التعازي، كما خرج الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في رسالة مسجلة لاستنكار تلك الواقعة.

أهالي القرية: نعتذر عن تصرف قلة غير واعية

وظهرت عدة لافتات في شوارع القرية تحمل عددًا من العبارات مثل: "يتقدم أهالي شبرا البهو بخالص التعازي للدكتور محمد الهنداوي في وفاة زوجته الدكتورة سونيا عبدالعظيم، ونعتذر عما بدر من قلة غير واعية".

كما حملت لافتة أخرى عبارة تقول: "رسالة عرفان من أهالي قرية شبرا البهو يؤدون صلاة الغائب على روح زوجة الدكتور محمد الهنداوي"، للاعتذار عما بدر من أهالي القرية تجاهه.