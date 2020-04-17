في موشن جرافيك.. "الإفتاء" توجه تحية إلى الجيش الأبيض: فرسان الميدان

وجهت دار الإفتاء المصرية تحية للجيش الأبيض من الأطباء والقائمين بالخدمات الطبية العاملين على مواجهة فيروس كورونا، واصفة إياهم بـ"فرسان الميدان".

وأضافت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أن أزمة فيروس كورونا عكست مدى ما يتمتع به أطباء مصر من كفاءة وفدائية وحب لوطنهم مصر، وبسالة نادرة في مواجهة الأخطار، وكشأن المقاتل المصري الذي لا يهتم بسلامته وحياته قدر اهتمامه بإنقاذ غيره كانت الفرق الطبية تواجه المرض في كل مكان، منطلقين في جهادهم من إيمانهم بالله تعالى وحبهم للأوطان واعتقادهم بأنه: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً".

وقالت الدار في فيديو الرسوم المتحركة: "إننا الآن مع الأطباء في خندق واحد تحت شعار (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا)، ومن الوعي أن نعلم أن الطبيب حارس من حراس الوطن وحامي الميدان وحائط الصد، وأن الانصياع الكامل لتوجيهات الأطباء والالتزام الحرفي بها كفيل بعبور الأزمة والخروج منها على خير بإذن الله".

رابط الفيديو على اليوتيوب:

https://youtu.be/38K72IQBiGM