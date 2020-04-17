ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.. الجمعة الرابعة بلا مساجد وصلاة جماعة

تشهد المساجد على مستوى الجمهورية والتي يقدر عددها بـ 150 ألف مسجد وزاوية ومصلى حالة إغلاق تام، في الجمعة الرابعة، لاتخاذ قرارات تعليق صلاة الجمع والجماعات، وغلق المساجد.

ويؤدي المسلمون صلواتهم في منازلهم، كما يؤدوا صلاة الجمعة ظهرًا في منازلهم، ويؤذن المؤذن آذان النوازل، كما يتضمن الأذان جملتي: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما جرى في الجمعة الماضية وما قبلها.

ويدعو المؤذنون بعد الآذان الله العلي العظيم باسمه الأعظم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد.