هل واجهت البشرية وباء مثل كورونا من قبل؟.. علي جمعة يجيب

قال الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن البعض يتساءل هل كورونا خطر؟، نعم خطر، وهل جربت البشرة أمثال هذا؟ قديما وحديثا حدث ما يُسمى بـ"الوباء الأسود العظيم" في 1317 ميلاديا الموافق تقريبا 749 في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى أن هذا الوباء أهلك الناس، وكان تعداد مصر وقتها من 15 إلى 16 مليون نسمة، وعندما أجرى محمد علي باشا أول تعداد لمصر في 1910 وجد أن تعداد مصر مليونين فقط.

وأضاف جمعة، خلال برنامجه "لقاء الجمعة"، المذاع على قنوات DMC، وon، والحياة، وcbc، أن سبب انخفاض عدد السكان بهذا الشكل يرجع لعدم اتخاذهم القواعد التي جرى تداركها في التعامل مع فيروس كورونا، فعندما جاء الطاعون حصد الناس حصدا، وانخفض البشر.

وواصل: "الأمر الثاني هو الإنفلونزا الإسبانية التي قضت على 50 مليون نسمة من مجموع ثلث الأرض المصابين أي أن 10% من المصابين ماتوا بسبب هذا الداء أيضا لأنه لم تتخذ مثل هذه الإجراءات".