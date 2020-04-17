مصلى في البيت بدل المسجد.. استعدادات البيوت لرمضان في زمن كورونا

في وقت أغلقت المساجد أبوابها قبل قدوم شهر رمضان الكريم، وحٌرم المسلمين من أداء الفريضة في جماعة ومن التراويح بعد العشاء، بفعل أزمة فيروس كورونا الجديد الذي أجبر دول العالم على غلق دور العبادة باختلاف الديانات منعا للتجمعات والاختلاط خوفا من تفشي الوباء بين مواطنيها، استعدت العديد من الأسر لاستقبال شهر الخير بطرق مختلفة، "طالما اتقفلت المساجد نصلي جماعة في البيوت ربنا موجود في كل مكان"، تقول آية عفيفي، التي استعدت لرمضان بإقامة مصلى صغير في أحد أركان البيت بديلا عن المساجد، حسب قولها.

اختارت آية خريجة كلية التجارة الشعبة الإنجليزية، أحد الأركان الجانبية الفارغة في بيتها وخصصته لإقامة مصلى صغير، بدأت بتنظيفه جيدا، وحسب روايتها، اشترت زينة رمضان لتزيين حائط الركن وفرشت سجادتين للصلاة بالركن، مع وضع المصاحف وورق الأذكار والسبح في الجوانب وكأنه مصلى سيدات بأحد المساجد.

آية: عملت كده عشان أشجع نفسي وأسرتي على صلاة الجماعة والتراويح رغم قفل المساجد

"عملت كده عشان أشجع نفسي وأسرتي نواظب على صلاة التراويح كل يوم".. استكملت الفتاة العشرينية حديثها عن استعدادها بتخصيص مصلى في منزلها للصلاة في أول رمضان أغلقت فيه المساجد أبوابها، لافتة إلى أن أسرتها ستقيم التراويح والفروض جماعة في البيت بديلا عن المساجد المغلقة لحين انتهاء الأزمة.

أخصائي نفسي: يمكننا الاستفادة من رمضان هذا العام ويصبح الأب إمام البيت

"معقولة السنة دي مش هنصلي في المسجد ؟معقولة مفيش تراويح؟" أسئلة شائعة تتردد على أذهان الجميع في الفترة الحالية، أجابت عليها سارة خطاب، أخصائي صحة نفسية وإرشاد أسري وتربوي، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لافتة إلى أن البيوت يمكنها الاستعداد من الآن للإحساس بأجواء رمضان وصلاة التراويح داخل البيوت وذلك من خلال تخصيص أحد أركان البيت كمصلى للصلاة والتعبد.

تشرح سارة، في حديثها لـ"الوطن" أهمية استعداد الأسر نفسيا لرمضان هذا العام لكونه مختلف تماما عن أي عام مضى، وعلينا الاستفادة من الحكمة الإلهية لما يحدث واستغلال الأزمة لتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة،"مفيش لمة كبيرة هتكتفي بأسرتك الصغيرة..مفيش تروايح إنت إمام بيتك".

وأوضحت أخصائي الصحة النفسية، أنه يمكننا الاستفادة من الوقت في تعليم أطفالنا تعاليم الإسلام الصحيحة وأركان الإسلام الخمسة، وأهمية الصوم والصلاة ومشاركتهم قراءة القرآن.

لتشجيع الأسر على الصلاة جماعة في المنازل، أطلقت أخصائي الإرشاد الأسري والتربوي مسابقة عبر صفحتها الشخصية لتترك الفرصة للأمهات يبدعن مع أطفالهن في تصميم ركن الصلاة بالمنزل وبادرت بنشر الصور باسم أصحابها المنفذين لها، حيث أبدعت العديد من الأسر في تزيين ركن الصلاة بالبيت بدلا من المسجد بأشكال وأفكار مختلفة، حسب تعبيرها.