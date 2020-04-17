السلطات الأردنية تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

سجلت السلطات الأردنية، 5 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما أعلنت السلطات الأردنية، خطة لعودة متدرجة وآمنة للطلبة الأردنيين في الخارج وفق إجراءات وقائية.

وكان محافظ إربد رئيس اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة رضوان العتوم، أعلن في وقت سابق، اليوم، أنه لم تسجل في المحافظة أي إصابة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح العتوم - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"- تسجيل حالة شفاء خرجت من الحجر الصحي في المستشفى وانتقلت إلى الحجر المنزلي بحسب البروتوكول الصحي المعمول به في الأردن وعالميا، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى انخفضت إلى 23 حالة.

وأشاد العتوم، بالالتزام التام الذي أبداه أبناء المحافظة بتعليمات الحظر الشامل، لافتاً إلى أنه لم تسجل أي حالات خرق للحظر، مثمناً الجهود التي تبذلها فرق الاستقصاء الوبائي المنتشرة في المحافظة والتي تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء.