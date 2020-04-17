طبيب أجرى ولادة لمصابة بكورونا: مرضيتش تسميه على اسمي

قال الدكتور إبراهيم الدسوقي، إخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات العام، والذي أجرى عملية ولادة قيصرية لمريضة بكورونا، إنه بمجرد دخوله غرفة العمليات عرف نفسه للمريضة وبدأ في تهدئتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "بدأت أهديها وأنا نفسي مش هادي، وعرفتها بنفسي إني أنا اللي هولدها، ودكتور التخدير هداها شوية وقالها هيعمل إيه بالظبط قبل ميعمل أي حاجة، وجه دكتور أطفال وقالها أنا اللي هستقبل الطفل ومتقلقيش".

وتابع: "كان عندي صعوبة في الرؤية في الأول لأني أول مرة اشتغل مرتدي الماسك الواقي، أول الطفل مطلع بدأت أفوق وأهدى، وسلمته لدكتور الأطفال".

وعن اسم الطفل أوضح ضاحكا: "قولنالها سميه إبراهيم على اسمي مرضيتش وقالت هسميه يامن، وقالت هدلعه في البيت على اسم كل اللي موجودين في العمليات على اسم إبراهيم ومصطفى وأحمد وداليا كمان".

وعن إبلاغه لأسرته قبل دخول المستشفى أوضح: "لو كنت بلغت المدام كنت هتوتر أكتر، وقررت إني بعد مخلص هبلغهم وكل حاجة بتييجي في دماغك هل هخرج ولا لا وهل المريضة حالتها هتكون كويسة ولا لا".