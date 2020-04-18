مالك فندق بمرسى علم: نستقبل 3400 مصري عالق بالخارج خلال الفترة المقبلة

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من فندق العزل الصحي بمرسى علم، للمصريين القادمين من الخارج، في فيديو أظهر فرحتهم بعد انتهاء مدة العزل والحجر الصحي.

وقال رامي فايز، مالك فندق بمرسى علم إن الـ14 يوما المحددة للعزل الصحي مروا على خير بفضل التزام 274 قادما من الولايات المتحدة: "الناس دي كانت بتتعامل بأريحية كأنهم في بيوتهم، والنهاردة بدأوا يخرجوا من الأوض، بعد انتهاء مدة العزل".

وأضاف فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "شوفت كمية انتماء وفخر وفرح، وحسوا أن ليهم ضهر حتى وقت المحنة، رئيسنا مسابش حد من ولاده برة".

وتابع أن مرسى علم، تستقبل الفترة المقبلة من 23 إلى 25 طائرة للمصريين العالقين بالخارج بإجمالي 3400 عالق من خارج مصر، ومنهم طائرة كندا التي تصل غدا 6 صباحا.

وأشاد "فايز" بالتزام المواطنين المنتهية فترة حجرهم صحيا: "كان في تعاون والتزام، والدكاترة كانوا متابعين معاهم، والناس كلها رجعت مرتاحة ومبسوطة".