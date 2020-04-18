أبوزيد: المصريون العائدون من كندا لديهم علم بالحجر الصحي ومكانه

قال السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى كندا، إن بعض المصريين العالقين بكندا ممن كان مقرر عودتهم اعتذروا عن العودة لتعذرهم الوصول لمكان التجمع للمصريين لتعذر الطيران الداخلي بكندا، وبعضهم يعيد تقييم الموقف وبعدهم فضل مد فترة الزيارة، وأكد: "ما يهمنا هو إعادة كل الراغبين والقادرين والمستعدين للعودة".

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، أمس، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن جميعهم يعلم أنهم سيمكثون في العزل الصحي بمصر 14 يوما، وجميعهم يعلم مكان الحجر الصحي وجميهم لديه وعي وقناعة بأهمية الحجر الصحي.

وتابع أبوزيد أنه من الوارد أن يجري الترتيب لطائرة إجلاء أخرى للمصريين العالقين في كندا عقب انتهاء فترة الامتحانات للطلاب المصريين.