أستاذ فيروسات: طبخ الطعام يقتل الفيروسات العالقة

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات، إن الفيروس إذا وجد في طعام وطُبخ الطعام جيدا سيقُتل الفيروس العالق في المكونات في الحال لأن درجة حرارة الطبخ 100 درجة مئوية، شريطة غسل الخضروات بالماء جيدا أو الخل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، أمس: "لا نملك إلا سلاح واحد لمواجهة كورونا هو غسل اليدين وتقوية المناعة، والعلماء قالوا نراهن على كفاءة الجهاز المناعي، وتقوية المناعة تكون عن طريق الأكل المتوازن وأكل الأطعمة المتوفر بها فيتامين سي والموالح والفواكه، وأكل أطعمة تحتوي على زنك، وهي متواجدة في المكسرات وهي أيضا متواجدة في البقوليات وكذلك فيتامين (د) وهو موجود بندرة في الأسماء والألبان وموجود بوفرة وبالمجان تحت أشعة الشمس".

وعن الحيوانات الأليفة، أوضح أنها لا تنقل عدوى كورونا المستجد، وأكد: "هناك بعض الدراسات قالت إن هناك نمر أصيب بالفايروس لكن الدراسات عموما تقر أن الحيوانات الأليفة لا تنقل العدوى".