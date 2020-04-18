كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: أسبوع الآلام أقدس أيام السنة

قال القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذارء الأثرية بمسطرد، إن طقوس الجمعة الكبيرة والصوم الكبير، المتكون من 55 يوما هي أقدس أصوام السنة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، أمس: "أسبوع الآلام هو أقدس أيام السنة، والذي ينتظره الأقباط في كل العالم، وتستقبله بطقوس وصلوات خاصة، ولو نطول ناخد إجازة من الشغل ونقضيه في كنايسنا بنعملها، لكن بسبب ظروف كورونا بننقل القداس من خلال التليفزيون من القنوات المسيحية".

وتابع: "قداسة البابا بيصلي في الدير والصلاة بتنقل، ونتابع مع المسيحيين الصلاة، وبنقسم الوقت لساعات معينة وكل ساعة وكل منها له صلاة وفيه قبل كل الصلوات دي صلاة باكر تبدأ السادسة صباحا، وكل ساعة لها طقس خاص مرتبط بآلام المسيح، وحسب الأناجيل الأربعة المسيح اتقبض عليه يوم الخميس ليلا وحاكموه ليلا والصبح كان لازم يتصلب مع خروف الفصح وهو رمز للمسيح والخميس تناول الفصح مع تلاميذه ثم عمل المميز جدا وهو العشاء الرباني".