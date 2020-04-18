مدير مصنع الجلالة: القيادة السياسية وافقت على إنشاء معهد لتعليم صناعة الرخام

قال المهندس محمد الشناوي مدير مصنع الرخام والجرانيت بالجلالة، إن القيادة السياسية وافقت على إنشاء معهد لتعليم صناعة الرخام من الصفر.

وأضاف خلال جولة بالمصنع للإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" على شاشة "cbc"، أمس: "القيادة السياسية مشكورة وافقت على عمل معهد لتعليم صناعة الرخام، وبدل مجيب واحد يقعد أكثر من سنة عشان يكون ذو أهمية وخبرة هناخد من معهد التعليم اللي هياخد خريجي الدبلومات أو الإعدادية عشان نحد من البطالة المنتشرة زي النار في الهشيم".

وأوضح مدير مصنع الرخام والجرانيت بالجلالة: "الجلالة مدينة كاملة متكاملة للرخام والجرانيت، وإحنا أول وأكبر مدينة على مستوى العالم للرخام وأي دولة من الدول المتقدمة فيها مصنع أو اتنين أو تلاتة، لكن إحنا عندنا 13 مصنعا متنوعا، 8 للرخام وواحد جرانيت ومصنع مستلزمات، وفي طريقنا لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات المستخدمة في صناعة الرخام".