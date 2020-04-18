إزالة 43 حالة تعد بالمنيا.. والمحافظ يتابع حملات شرق النيل

أزالت اليوم السبت، الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الوحدات المحلية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال الإزالات بمنطقة شرق النيل والتي تتواصل لليوم الخامس على التوالي، على رأسها أعمال إزالة عدد من الأبراج المخالفة بالمنطقة.

وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت أمس الجمعة في إزالة 43 حاله، منها 26 حالة على مساحة 20 قيراط و23 سهم، على الأراضي الزراعية، 17 حالة إزالات مباني على مساحة 2596 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة 665 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2282 فدان و15 قيراط و11 سهم، 699 حاله إزالات مباني بمساحة 76789 متر مربع.

وجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.