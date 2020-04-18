 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع ومركبات الـ"توك توك" بالتل الكبير

أعلن المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنه جرى تنظيم حملة مكبرة لتطهير وتعقيم جميع قرى مركز ومدينة التل الكبير بمختلف الشوارع الداخلية، وكافة شوارعها، وتعقيم جميع مركبات الـ"توك توك"، وكذلك التمركز على كوبري التل الكبير لتعقيم جميع السيارات المتجهة من وإلى وسط المدينة، وكذلك تعقيم مواقف سيارات الأجرة والمركبات من الداخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية واستكمالا لحملات التعقيم والتطهيرالمستمرة بمختلف قطاعات مركزومدينة التل الكبير.

وأكد رئيس المركز والمدينة، استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل المدينة، واستغلال وقت الحظر في التعقيم والتطهير لفترة أخرى مسائية، كما جرى عمل حملات تعقيم على الطرق السريعة لرفع المخلفات والرتش وتمهيد عدد من الطرق الفرعية والرئيسية ونقل جميع المخلفات للمقالب العمومية خارج المدينة، وشملت الحملة قطاعات قرية القصاصين القديمة وقرية الجزيرة الخضراء وقرية أبوعاشور وقرية الظاهرية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية.