محافظ الدقهلية خلال تفقد مصانع أجا: منتجات نتباهى بها بين دول العالم

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، مصنعين للبلاستيك والبانيوهات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، وحرصا على سلامة العاملين والإنتاج.

وشاهد المحافظ بعض مراحل عملية الإنتاج، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل الإنتاج المختلفة ونوعية المنتجات، كما تفقد خطوط الإنتاج بالمصنعين في إطار زيارته لعدد من المصانع بمركز ومدينة أجا، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين واستمرار سير عجلة الإنتاج.

وقال محافظ الدقهلية خلال زيارته للمصانع: "إنه فخر لكل المصريين وجود مثل هذه المصانع التي تنتج منتجات نتباهى بها بين جميع دول العالم وننافس بها في كافة المحافل لترفع من الاقتصاد الوطني وتتيح المزيد من فرص العمل لأبنائنا".

وأضاف أنه يسعي لتوفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية والتجارية، التي تصب في صالح الاقتصاد المصري.

وأكد المحافظ لأصحاب المصانع دعمه الكامل لكل المستثمرين والجادين في العمل قائلا: "أتمنى أن تصبح ألف مصنع وأنه يمنح كل التسهيلات القانونية اللازمة لتنمية الصناعة الوطنية من أجل تشجيع الإنتاج المحلى والذي يصدر للخارج".